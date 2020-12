TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 13 dicembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 13 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano l’intervista all’immortale Kazuyoshi Miura, calciatore giapponese ancora in attività nonostante i suoi 53 anni. Anche Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo possono ripetere le sue gesta? La sua riposta.