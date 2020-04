TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 11 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, 11 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul Mondo dello Sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano c’è un ringraziamento a tutti coloro i quali stanno combattendo in prima linea contro il coronavirus. Più in basso la notizia sulla proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio, con relativa ipotesi allenamenti fissata il 4 maggio.