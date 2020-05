TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 1° giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, lunedì 1° giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano torinese apre in prima pagina con la voglia di ricominciare Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Entrambi sono apparsi sempre più in forma. In alto viene riportato il pressing dell’Inter su Sandro Tonali, con Cellino che spara alto sul prezzo. Per quanto riguarda il Milan non c’è nulla di particolare da segnalare.

