Tutto su Roma-Milan di domani. Calciomercato, attaccante a sorpresa

Tanto spazio, questa mattina, per il Milan di Stefano Pioli sui quotidiani sportivi in edicola. Questo perché il Diavolo, capolista in Serie A insieme al Napoli, è atteso da un big match di campionato molto importante, domani sera, in casa della Roma. Ed anche perché, nonostante la sessione di trattative sia ufficialmente chiusa, i 'rumors' di calciomercato sui movimenti dei rossoneri non si placano mai. Vediamo insieme, dunque, le notizie più interessanti sul Milan uscite nella mattinata odierna, sabato 30 ottobre 2021.