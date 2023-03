Tottenham-Milan, super Maignan: un portiere decisivo

Milan, Maignan portiere super

Mike Maignan, si legge, si è ripreso il Milan e l’ha portato ai quarti di Champions League. Sulle ali dell’Aquila Magica, i rossoneri sono approdati sicuri lì dove non atterravano da 11 anni, che calcisticamente parlando sono un’eternità. La sua personalità fortissima si è fatta sentire immediatamente: il Milan non ha soltanto ritrovato i suoi lanci millimetrici a lunga gittata, ma anche carisma e sicurezza proprio nel luogo fisico dove servono i nervi più saldi. S’è disteso a deviare una gran testata ancora di Kane: Conte, sconsolato, osservando il volo di Maignan ha allargato le braccia. In mezzo, uscite sicure, appoggi precisissimi a trenta o quaranta metri di distanza, personalità da vendere in mezzo all’area che si faceva sempre più intasata. Da oggi si può ripartire con rinnovata fiducia, il Milan è proprio tornato e da qui in avanti può dare via libera ai sogni. Calciomercato Milan – Colpo a centrocampo: ritorno di fiamma?