Tottenham-Milan, Conte e Pioli si giocano il loro futuro

Non solo la sfida tra il Tottenham e il Milan . Oggi sarà anche lo "scontro" in panchina tra Antonio Conte e Stefano Pioli . Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Tottenham-Milan, Conte e Pioli si giocano tutto

Una partita può cambiare tutto, si legge. Il Milan viene da un periodo e da un gennaio nero, ma quella partita si gioca questa sera. Se il Milan resisterà all’assalto del Tottenham di Antonio Conte e approderà ai quarti, che non frequenta dal 2012, anche il grigio 2023 prenderà un altro aspetto. Conte ha toccato le corde dell’ambiente, chiedendo che lo stadio trascini la squadra verso la rimonta. Ecco, il Milan sa che cosa lo aspetta: Conte in panchina sa guidare sia i giocatori in campo sia il pubblico. Anche Antonio si gioca tantissimo. L’approdo tra le prime 8 d’Europa significherebbe ridare al club spazio nel gotha. Pioli ieri guardando i giornalisti ha detto che questa deve essere «la partita della personalità. Ai miei chiedo di approcciare bene la partita e di portarla avanti con continuità. Voglio qualità». Pioli deve ritrovare quella leggerezza che era diventata il marchio di fabbrica della casa. Ci si gioca tutto in una notte. Calciomercato Milan – Diavolo che occasione! Rinforzo dalla Germania?