Torino-Milan: “Leao, basta pause. Servono gol Scudetto” | Serie A News

Rafael Leao, titolare anche stasera in Torino-Milan, attraversa un momento non indimenticabile. Ora dovrà necessariamente accelerare

Daniele Triolo

Parlando di Torino-Milan di stasera, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha messo a confronto Jošip Brekalo e Rafael Leao, i due elementi imprevedibili di granata e rossoneri. I due geni di Torino e Milan sono stati definiti dalla 'rosea' come "difficili da inquadrare tatticamente per chi li affronta, imprescindibili per chi li schiera".

In particolare, Rafael Leao, arrivato in rossonero nell'estate 2019, ci ha messo un po' a prendersi il Diavolo. Ma adesso, quando si accende, succede sempre qualcosa di speciale. Proprio per questo motivo, forse, il tecnico rossonero Stefano Pioli non lo toglie mai di squadra. Anche quando accusa momenti di flessione.

Anche in Torino-Milan di stasera, per esempio, Leao sarà l'esterno sinistro offensivo titolare nel 4-2-3-1 di Pioli. Nonostante il numero 17 portoghese sia ricaduto, dopo la grande notte in casa del Napoli, nell'antico vizio di prendersi troppe pause. L'allenatore del Diavolo, però, non cambia strategia: ha bisogno di lui per lottare per lo Scudetto.

Leao non segna dallo scorso mese di febbraio ma nella stagione 2021-2022 ha già firmato 11 gol tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Non è mai andato così forte, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport', da quando fa il professionista. In campionato i gol sono 8, è il miglior marcatore rossonero insieme a Zlatan Ibrahimović ed Olivier Giroud.

Insegue, però, la doppia cifra e servirà che ci arrivi in tempi rapidi se il Milan vorrà lottare per lo Scudetto con Napoli e Inter fino alla fine del torneo. Ecco come e dove vedere Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>

