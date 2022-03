Tonali, la Nazionale italiana riparte dal centrocampista del Milan | News

La Nazionale italiana di calcio dovrà gettare nuove basi su cui ripartire: Sandro Tonali è sicuramente il futuro dell'Italia

Non è ancora passata la delusione dopo la sconfitta rimediata dall'Italia contro la Macedonia e, probabilmente, dovrà passarne di tempo di qua che passi. In ogni caso, la Nazionale dovrà iniziare subito a pensare con chi ripartire e tornare regolarmente in cima al calcio mondiale. Già, mondiale. Come quello a cui non potrà partecipare Sandro Tonali con la selezione di Roberto Mancini. Il centrocampista del Milan ha preso parte al match di giovedì sera entrando solamente sul finale di gara, dunque non ha potuto dare il suo contribuito alla causa azzurra come sperava.