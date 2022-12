Tonali, autografi e selfie con i tifosi del Milan: “Noi una cosa sola”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri Sandro Tonali , centrocampista del Milan , si sia recato ad un incontro (Meet & Greet) con i tifosi rossoneri. È avvenuto allo store ufficiale del club meneghino nella sede di Via Aldo Rossi.

Progetto 'RE:JERSEY' di PUMA: ecco di cosa si tratta

I sostenitori del Milan, per l'occasione, hanno anche lanciato il progetto "RE:JERSEY", lanciato da PUMA per promuovere maggiore sostenibilità. Nei giorni scorsi i tifosi hanno riconsegnato un vecchio indumento composto al 100% in poliestere, che sarà riutilizzato per la produzione di nuovi capi.