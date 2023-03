Thiaw, grande soddisfazione: prima convocazione nella Germania | News

Nonostante la brutta prestazione di sabato sera contro l'Udinese, Malick Thiaw può sorridere. Come riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il giovane difensore era stato inizialmente convocato nella nazionale under 21 tedesca. A causa di un infortunio di Armel Bella-Kotchap, il Commissario Tecnico Hans Flick lo ha convocato in nazionale maggiore, segno di come ci sia dell'attenzione nei suoi confronti da quando ha iniziato a giocare con continuità nel Milan. Per Thiaw si tratta della prima convocazione con la Germania, impegnata in amichevole contro il Perù il 25 marzo e il Belgio il 28. Abate, il soprannome e il bodybuilding: tanti auguri a Torres.