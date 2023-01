Supercoppa Milan-Inter, Pioli sceglie Kjaer e Messias

Milan-Inter, gli ultimi dubbi di formazione

I dubbi di Stefano Pioli alla vigilia, si legge, erano di base due: in difesa e sull'esterno destro. Il Milan, molto probabilmente, cambierà rispetto al pareggio di Lecce. Dentro Simon Kjaer al posto di Pierre Kalulu: troppo stanco il francese, troppi errori della coppia con Tomori nel passato recente. In più il danese da centimetri e letture selle palle ferme, cosa che serve come il pane alla retroguardia rossonera. Sulla destra Messias ha recuperato Saelemaekers ed è atteso dall'inizio. Sulla trequarti dovrebbero giocare Brahim Diaz e Leao, con De Ketelaere dalla panchina. La squadra di Pioli ripartirà subito dopo la partita e tornerà in campo non prima di martedì per la partita contro la Lazio. Un nuovo nome per la porta del Milan? La possibilità arriva dalla Premier >>>