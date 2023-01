Supercoppa Milan-Inter, la sfida tra Calabria e Dimarco

Milan-Inter, sfida tra Calabria e Dimarco

Davide Calabria e Federico Dimarco, si legge, sono tifosi in campo, difendono letteralmente le sorti di Milan e Inter. Calabria lo fa da quando aveva 11 anni ed era un giovanissimo “Esordiente” rossonero, ma c’è stato un tempo in cui era prima un milanista nel cuore che nelle gambe: tra i ragazzi non è sempre stato un titolare inamovibile. Ieri Calabria ha parlato pubblicamente ai giornalisti e aveva già parlato alla squadra, in maniera riservata, nei giorni scorsi. Così fa un capitano. Oggi, a 26 anni e alla nona stagione in prima squadra, vuole essere grande tra i grandi.