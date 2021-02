Stella Rossa-Milan, Tomori titolare. Grande prova stasera per puntare l’Inter?

Stella Rossa-Milan, l’obiettivo di Tomori

Un impatto decisamente positivo quello di Fikayo Tomori, costretto ad un ambientamento veloce per i tanti infortuni in difesa. In occasione di Stella Rossa-Milan, il centrale inglese verrà schierato dal primo minuto da Stefano Pioli. Un impiego che dimostra come l’inglese stia trovando una continuità importante; per questo motivo, come riferisce ‘Tuttosport’, potrebbe mettere in difficoltà l’allenatore rossonero anche in vista del derby. Simon Kjaer, infatti, non è esattamente al top della forma. La Curva Sud sempre vicina al Milan: ecco il programma pre-derby >>>