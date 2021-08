Serie A 2021/2022 – Il Milan di Pioli tra dubbi e certezze: il punto

Il Milan di Stefano Pioli si prepara all'esordio in Serie A: i rossoneri partono da una base solida costruita in questi anni

La Serie A 2021/2022 sta per iniziare e mancano meno di 15 giorni al debutto del Milan , che giocherà a Genova contro la Sampdoria . Ma come sono messi i rossoneri a livello di rosa? La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione. La 'rosea' parla di dubbi e certezze della squadra di Stefano Pioli .

La novità più rilevante nell'undici titolare è la consacrazione di Brahim Diaz. Lo spagnolo ha preso la numero 10 sostituendo di fatto Hakan Calhanoglu, mostrando ottimi miglioramenti già dalle amichevoli precampionato. L'ex giocatore del Real Madrid non funge solo da trequartista: non è raro trovarlo più basso in mezzo campo, quasi al fianco dei due mediani, a costruire le azioni dal basso. In attesa di vedere cosa arriverà dal calciomercato in questi ultimi 20 giorni, Brahim è pronto a essere un titolare del Milan.