Sconcerti: “Il campionato resta apertissimo, prima non lo era” | News

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero in merito alla lotta scudetto che vede coinvolte Milan, Inter e Napoli

Intervenuto sulle colonne del 'Corriere della Sera', Mario Sconcerti ha detto la sua sulla lotta scudetto che vede coinvolte Milan, Inter e Napoli. Questo il suo pensiero: "È cambiato qualcosa rispetto a un anno fa. Quanto diventerà importante è presto per dirlo, ma qualcosa è cambiato. L'Inter ha 5 punti in meno (con una partita da recuperare), circa il 10%, una flessione importante in qualunque bilancio aziendale. Il Milan ne ha 2 in più, il Napoli 9. Questo significa che l'Inter perde adesso il suo significato di squadra di riferimento, perde luce anche se sembra non meritarlo. Ha sempre un grande volume, ma è meno brillante, appena più avara. So che questo contraddice cose già dette e date per certe, ma il calcio cambia e con lui devono assestarsi i giudizi, esattamente come accade per la crescita economica delle nazioni".