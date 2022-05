Sassuolo-Milan, Raspadori e Dionisi giurano massimo impegno

Raspadori e Dionisi, attaccante e allenatore neroverdi, hanno parlato in vista di Sassuolo-Milan, promettendo battaglia. Le loro parole.

Stefano Bressi

In occasione dell'evento "Generazione S", il giocatore copertina è stato Giacomo Raspadori, classe 2000, ed era presente anche Alessio Dionisi, allenatore neroverde, ed entrambi hanno parlato di Sassuolo-Milan di domenica, sfida chiave per il titolo. Si sta cercando di caricare l'ambiente, anche ricordando la fede nerazzurra di Raspadori, che ha risposto così come riporta il Corriere dello Sport: "Adesso sono cresciuto e so trovare le giuste motivazioni indipendentemente da chi affronto. Per me sfidare il Milan o un'altra squadra non cambia molto: scendo sempre in campo per dare il massimo. La pressione io non la sento. Abbiamo ripreso ieri ad allenarci e non faremo niente di diverso rispetto al solito: giocheremo con impegno, professionalità e serietà. Pensando solo a noi. Vogliamo fare il massimo come sempre. Segnare il gol della vittoria come tutte le reti sarebbe una grande emozione. Per gli attaccanti mettere il pallone alle spalle del portiere avversario è benzina, viviamo per questo".

Sull'importanza di chiudere decimi: "Loro verranno qui per vincere lo Scudetto, mentre noi ce la giocheremo alla grande perché vogliamo arrivare decimi in classifica. Sinceramente non so come finirà e chi conquisterà il tricolore: se lo stanno contendendo due grandi formazioni e lo meriterebbero entrambe. Le abbiamo battute a San Siro, vero, ma rispetto al girone d'andata sono passati tanti mesi. Noi abbiamo acquisito ancora più consapevolezza nei nostri mezzi e contro le grandi abbiamo continuato a dare il meglio: chi gioca a viso aperto ci lascia spazi per esprimere le nostre qualità".

Sul proprio futuro: "C'è ancora una partita e sono concentrato su quella. Ripeto, non è la sede giusta per discutere di un possibile salto in una grande. C'è una stagione da chiudere bene. Con l'Italia eravamo reduci dal trionfo agli Europei e purtroppo siamo stati battuti dalla Macedonia: siamo passati da una felicità pazzesca a una delusione terribile".

Invece così ha parlato Dionisi: "Un po' di pressione in vista della sfida con il Milan è inevitabile, ma ci conviviamo. Speravamo di arrivare all'ultima settimana e di poter disputare una grande gara nel nostro stadio e siamo stati accontentati. Non scendiamo in campo per fare favori ad altri. Noi vogliamo dare il meglio per il Sassuolo, per chiudere alla grande la stagione. Non sarà semplice perché avremo di fronte un avversario carico, che sta meritando il primo posto in classifica. Il 2021-22 è stato un buon punto di partenza per me, ma in futuro dobbiamo puntare a crescere ancora". Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>

