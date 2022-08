Sassuolo-Milan 0-0, attacco sgonfiato: Leao non incide, Giroud stanco

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sassuolo-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 0-0 al 'Mapei Stadium'. L'attacco del Milan si è inceppato proprio sul campo dove, non più tardi di tre mesi fa, aveva vinto il suo 19° Scudetto. Era dal 10 aprile scorso, con lo 0-0 in casa del Torino, che il Diavolo non chiudeva una partita senza segnare almeno un gol: a quattro giorni dal derby di Milano contro l'Inter non è propriamente un bel segnale per Stefano Pioli.