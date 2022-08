Sassuolo-Milan 0-0, Pioli: “Spero di avere Origi e Rebic per il derby”

Ma cosa non è andato, in Sassuolo-Milan, al di là delle assenze nel reparto d'attacco? Così Pioli: «Abbiamo fatto confusione. Dovevamo magari girare palla, isolare i migliori in uno contro uno. Abbiamo giocato in maniera frenetica». Il tecnico di Parma è rimasto palesemente insoddisfatto della prestazione dei suoi giocatori sul campo dove, tre mesi fa, avevano vinto lo Scudetto.