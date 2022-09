Salisburgo-Milan: Diavolo modello RedBull? No, modello Maldini

Nel 2020 il Milan fu vicino a silurare Paolo Maldini per prendere Ralf Rangnick, tra i 'creatori' del Salisburgo dell'epoca moderna

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando di Salisburgo-Milan di Champions League, si è soffermato su Paolo Maldini, direttore tecnico del club rossonero. Il motivo è presto detto. Come si ricorderà, infatti, nel 2020 il Milan è stato vicinissimo a silurare Maldini per affidarsi, in panchina e in dirigenza, a Ralf Rangnick.

Il tedesco è stato uno dei 'creatori' dell'attuale modello di gestione del Salisburgo, club di proprietà della RedBull. Pertanto, il Diavolo stasera, davanti a 30mila spettatori, osserverà il club che avrebbe potuto diventare qualora fosse andato in porto l'avvicendamento tra Maldini e Rangnick.

Salisburgo vs Milan, RedBull vs Maldini: due modelli simili e vincenti

Il modello RedBull, per cui Rangnick ha lavorato in campo, in dirigenza e, successivamente, come consulente, ha trovato applicazione in varie realtà. La più solida, al momento, è il Lipsia, arrivato fino alla semifinale di Champions League proprio nel 2020, nonché vice campione in Bundesliga e detentore, attualmente, della Coppa di Germania.

Ma al Milan di Maldini, va detto, non è che sia andata poi così male. Il Diavolo, con Stefano Pioli in panchina, Maldini dietro la scrivania, aiutato da Frederic Massara e Geoffrey Moncada, in due anni ha risalito la china. Prima la qualificazione in Europa League, quindi quella in Champions. Infine, lo Scudetto. Ora i rossoneri si ripresentano sul palcoscenico europeo con rinnovate ambizioni.

Salisburgo e Milan, ad ogni modo, si muovono su linee guida simili: talenti in erba, monte ingaggi sotto controllo, radar accesi sui giocatori da valorizzare. Così come a Lipsia, anche in Austria l'età media della squadra è molto bassa. Persino il tecnico, Matthias Jaissle, ha soltanto 34 anni.

Al Milan anche si tiene un'età media bassa ed a Pioli è affidato il compito di tramutare giovani forti, come per esempio Pierre Kalulu e Rafael Leão, in fuoriclasse assoluti. Di fatto, il modello RedBull e il modello Maldini, questa sera, si confronteranno. Non solo una partita di Champions, ma una sfida tra due laboratori del calcio europeo. Che vinca il migliore. Champions, dove vedere Salisburgo-Milan in tv o in diretta streaming >>>