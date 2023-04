Roma-Milan, Pioli ritrova bomber Giroud in attacco | Serie A News

In Milan-Lecce Giroud è rimasto a guardare per il problema al tendine del polpaccio. Chi lo ha sostituito, però, ovvero Ante Rebić e Divock Origi, come al solito lo ha fatto rimpiangere. Nel Diavolo che ha segnato 51 gol in Serie A, secondo miglior attacco dietro soltanto al Napoli, Giroud e Leão sono i cannonieri seriali. Ma le alternative non hanno mai convinto.