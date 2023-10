Bomba di Repubblica: “Pioli a rischio senza ottavi di Champions”

Il Milan non sta vivendo un grande periodo dal punto di vista dei risultati: nelle ultime tre gare giocate, i rossoneri hanno totalizzato un solo punto, grazie al pareggio contro il Napoli di ieri sera . Il Diavolo ha giocato un ottimo primo tempo, salvo poi farsi rimontare dagli azzurri. In molti inziano a farsi dei dubbi sul possibile futuro dell'allenatore rossonero.

Milan, Pioli a rischio?

La Repubblica lancia una vera e propria bomba. Secondo quanto riportato da il quotidiano, Stefano Pioli potrebbe essere a rischio, in caso in cui dovesse mancare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Gerry Cardinale, si legge, non sarebbe soddisfatto di arrivare solamente tra le prime 4 in campionato. Notizia che avrebbe davvero del clamoroso.