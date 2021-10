Rafael Leao, Saelemaekers e Brahim Diaz: il trio del 1999 trascina il Milan

Tuttosport esalta Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz, i ragazzi del 1999 che stanno facendo bene al Milan

Tuttosport, in edicola questa mattina, esalta Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz. I tre ragazzi, tutti nati nel 1999, stanno dando un grande contributo alla squadra di Stefano Pioli. Le assenze di ZlatanIbrahimovic e Olivier Giroud (fino a poco tempo fa) sono pesanti, ma i giovani rossoneri non li stanno facendo rimpiangere. Questa è una grande notizia per l'allenatore.