Quotidiani sportivi, le prime pagine: torna la Serie A, torna la lotta scudetto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della lotta scudetto. La Juventus, al quarto posto in Serie A distante sette punti da Napoli e Milan, punta alla grande rimonta e sogna lo scudetto. Così come ci crede l'Inter, che questa sera affronterà al 'Meazza' la Salernitana. Riguardo i rossoneri, invece, Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di domenica sera contro il Napoli per giocare almeno qualche minuto. Inoltre la 'rosea' ha intervistato in esclusiva Domenico Berardi e Giacomo Raspadori, la 'coppia d'oro' che fa felice anche il Ct della Nazionale Roberto Mancini. Chiusura con l'inizio delle Paralimpiadi, con gli atleti russi esclusi dalla manifestazione.