Quarta maglia Milan 2022-2023, boom di vendite anche all’estero

La nuova quarta maglia del Milan per la stagione 2022-2023 piace davvero a tutti. Tanto in Italia quanto fuori. Numeri eccezionali

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della nuova quarta maglia del Milan per la stagione 2022-2023, indossata per la prima volta domenica scorsa, a 'San Siro', in occasione del 2-0 interno contro l'Atalanta. La nuova divisa da gioco, infatti, ha fatto breccia nel cuore degli appassionati.

Boom per la quarta maglia del Milan 2022-2023 — A pochi giorni dal suo lancio ufficiale, infatti, la quarta maglia del Milan 2022-2023 (una divisa 'pixelata', ispirata alla cultura 8-bit), realizzata da PUMA in collaborazione con Koché, brand francese di moda, ha fatto registrare un boom di vendite. In particolare, all'estero (53%) e tra i più giovani (60% tra gli Under 30%).

La 'rosea' ha ricordato come, sul podio internazionale delle vendite figurino U.S.A. (18,2%), poi Francia (10,6%) e Germania (8,7%). La personalizzazione più richiesta? Quella di Theo Hernández, con il numero 19. Alle sue spalle, il numero 11 di Zlatan Ibrahimović (la cui domanda si è impennata con l'approssimarsi del suo rientro in campo) e il numero 8 di Sandro Tonali, simbolo attuale del milanismo.

Theo, Ibra, Tonali e Maignan tra i più ricercati — Grande successo, poi, anche per la quarta maglia del Milan 2022-2023 per il portiere, la divisa color oro. Anche in questo caso, ha concluso il quotidiano sportivo nazionale, ha giocato un ruolo determinante un altro attesissimo ritorno, quello di Mike Maignan dopo cinque mesi di assenza e 23 partite lontano dal campo. "Si ispira a Ibra": Milan, ecco il colpo di mercato >>>

