PSV-Milan, Rebic e De Ketelaere saranno gli osservati speciali

PSV-Milan, che chance per Rebic e De Ketelaere

Gran parte della squadra che sarà in campo oggi contro il PSV, ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sarà simile a quella che scenderà in campo allo stadio 'Arechi'. Motivo per cui il test odierno avrà una certa rilevanza per mister Pioli. Il Milan si affiderà a Rebic nel ruolo di punta centrale del 4-2-3-1, con De Ketelaere alle sue spalle. Questo per via dell'assenza di Olivier Giroud (tornerà ad allenarsi oggi), oltre che per quella dell'infortunato Divock Origi.