Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, VAR e rinnovo Dybala

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con la presentazione delle gare di Inter e Milan in Champions League. Stasera, alle ore 21:00, ultima chiamata per le due milanesi rispettivamente contro Sheriff e Porto. Nerazzurri con Edin Džeko e Lautaro Martínez, rossoneri con Olivier Giroud dall'inizio e Zlatan Ibrahimović a gara in corso. Quindi, si parla della Juventus che, dopo aver blindato la qualificazione in coppa, vuole proseguire la risalita in campionato. Roma, nel frattempo, furiosa perché l'arbitro Daniele Orsato non è stato fermato dall'A.I.A.. Oggi giorno del giudizio per Claudio Lotito, Presidente della Lazio, sul caos tamponi, mentre tiene banco la vicenda della separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara.