Quotidiani sportivi, le prime pagine tra calciomercato, Serie A e Mondiale

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando dei movimenti di calciomercato dell'Inter, interessato a due calciatori del Valencia: Yunus Musah e Jesus Vazquez . Il loro arrivo implicherebbe l'addio di Robin Gosens e Roberto Gagliardini. Sulla destra focus sulle condizioni di Sandro Tonali dopo la botta alla testa rimediata nell'amichevole tra Italia e Albania. Il centrocampista del Milan sta bene e andrà in vacanza.

Corriere dello Sport

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della caccia al Napoli in Serie A. Per raggiungere la squadra di Luciano Spalletti in testa alla classifica, le big sono pronte a piazzare un colpo di mercato. Per quanto riguarda il Milan ecco il ritorno di fiamma per Hakim Ziyech del Chelsea. Alla Juventus piace Fabiano Parisi dell'Empoli, all'Inter Borna Sosa dello Stoccarda.