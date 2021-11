Quotidiani sportivi, le prime pagine con Ibra, Sarri, Allegri e Sinner

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Zlatan Ibrahimović. L'attaccante del Milan, infatti, all'inizio del 2022 dovrebbe firmare con i rossoneri per un'altra stagione (scadenza 30 giugno 2023), condizioni fisiche permettendo. Si parla, quindi, della situazione dei rinnovi di contratto in casa Inter, con Marcelo Brozović su tutti. Quindi Federico Dimarco e Milan Škriniar. La Juventus, con il documentario 'All or nothing', è sbarcata su Prime Video: si ripercorrerà il dietro le quinte della stagione 2020-2021 della 'Vecchia Signora' guidata da Andrea Pirlo. Infine, spazio ai problemi di Gianluigi Donnarumma nel PSG ed alla possibilità che un turno di Serie A venga spostato per dare la precedenza ai playoff Mondiali dell'Italia di Roberto Mancini.