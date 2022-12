Quotidiani sportivi, le prime pagine: allarme Juventus. Super Marocco

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 7 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Si fa grave la situazione dei bianconeri. Il club avvisa gli azionisti: "A rischio l'Europa e la Serie A". Dubbi anche sul bilancio 2022. In alto, sotto la testata, la notizia della condanna a 6 anni di reclusione per Manolo Portanova (Genoa) per stupro. Si parla, poi, del Milan, con le parole di Olivier Giroud sui rossoneri e su Zlatan Ibrahimović e dell'Inter. I nerazzurri meditano la rimonta in classifica, a detta del tecnico Simone Inzaghi, anche con l'apporto di Romelu Lukaku nel 2023. Intervista in esclusiva a Nikola Vlašić, centrocampista del Torino, che ha dichiarato di sentirsi felice in granata e chiosa con i Mondiali. Già, perché nel 6-1 del Portogallo sulla Svizzera brilla la stella di Gonçalo Ramos: tre gol per l'uomo che ha spedito in panchina il mito Cristiano Ronaldo.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'impresa del Marocco ai Mondiali in Qatar: eliminata (ai calci di rigore) la Spagna di Luis Enrique. Il Portogallo, invece, spedisce in panchina Cristiano Ronaldo ma non sembra risentirne: netto 6-1 rifilato alla Svizzera con tripletta del sostituto di CR7, Gonçalo Ramos. A segno, nelle fasi finali del match, anche Rafael Leão con una prodezza. Manolo Portanova, centrocampista del Genoa, condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per stupro mentre arrivano ulteriori problemi in casa Juventus. La società di revisione Deloitte non sottoscrive il bilancio 2022 e avverte: "Rischio esclusione da coppe e campionato". Il club di Corso Galileo Ferraris, però, difende il proprio operato, sostenendo di essere in regola.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del rientro di Paul Pogba, molto vicino al ritorno agli allenamenti in gruppo. Può essere lui, con Federico Chiesa, il valore aggiunto della Juventus nella rimonta Scudetto. In casa Torino, invece, si riapre la trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista serbo Saša Lukić, mentre, per la difesa, c'è un sondaggio per Bartosz Bereszyński della Sampdoria. Condannato (in primo grado) a 6 anni di reclusione per stupro Manolo Portanova, centrocampista del Genoa. Si parla, poi, dei Mondiali in Qatar: fa scalpore il Marocco di Achraf Hakimi e Hakim Ziyech, che ha fatto fuori la Spagna di Luis Enrique ai calci di rigore (tre parate del portiere Yassine Bounou). Sei gol del Portogallo alla Svizzera, con tripletta di Gonçalo Ramos che ha giocato al posto di Cristiano Ronaldo e presentazione di Argentina-Olanda, uno dei quarti di finale, con rievocazione della finale dei Mondiali 1978.