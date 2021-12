Quotidiani sportivi, le prime pagine: rinnovo Inzaghi e vittoria Juve

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'Inter che, stregata da Simone Inzaghi, vuole proporre il rinnovo del contratto al suo allenatore fino al 2025. In alto, sotto la testata, il commento al 2-0 della Juventus sul Genoa nel posticipo domenicale della 16^ giornata di Serie A: gol di Juan Cuadrado e Paulo Dybala, il quale, però, ora sembra glissare sul rinnovo dell'accordo in scadenza a giugno con i bianconeri.