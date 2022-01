Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus tra Morata e Suárez

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il prossimo addio di Álvaro Morata alla Juventus. Nel giro di una decina di giorni il centravanti bianconero passerà al Barcellona. Prima di lasciarlo andare, però, il tecnico Massimiliano Allegri vuole il sostituto: sarà uno come Mauro Icardi o uno come Gianluca Scamacca? In alto, sotto la testata, si parla del calciomercato del Milan e dell'Inter. I rossoneri vogliono Sven Botman (Lille) per la difesa, ma risale Abdou Diallo (PSG). Ed occhio al 'terzo incomodo', Bećir Omeragić (Zurigo). I nerazzurri, vicini al rinnovo di Marcelo Brozović, possono prendere subito Lucas Digne dall'Everton. Maxi-offerta dell'Arsenal alla Fiorentina per Dušan Vlahović: 55 milioni di euro più i 15 milioni di euro del riscatto di Lucas Torreira per portarlo subito in Premier League. Intanto, Lorenzo Insigne firmerà in questi giorni con Toronto FC, mentre Romelu Lukaku resterà al Chelsea.