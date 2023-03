Prima pagina Tuttosport: “La Juve agli Juventini”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 31 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport di oggi apre con la Juventus. Titolari, bianconeri e azzurri. La Juve agli juventusni. Toro, mosse per Juric, che perde Ilic e Aina. Vagnati cerca i rinforzi per convincere il tecnico. Il Barcellona perde a zero il Golden Boy Gavi? In basso: sfide oltre il campo. Da Hojlund a Szoboszlai, Napoli-Milan, mercato hot. Si chiude con gli altri sport. Tennis, provaci ancora Jannik. MotoGp in Argentina. C'è Bagnaia alla Messi: entra duro su Marquez. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).