Prima pagina Tuttosport: “Juventus, 60 milioni per Vlahovic”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 22 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 22 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del calciomercato della Juventus, svelando l'offerta bianconera per Dušan Vlahović, bomber della Fiorentina. Si parla di una proposta di 60 milioni di euro, più bonus e senza contropartite tecniche, per avere entro il 31 gennaio il serbo che sta incantando in maglia viola.