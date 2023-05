Prima pagina Tuttosport: “Giuntoli, il gioco si fa duro”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 21 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna di Tuttosport apre con la Juventus. Giuntoli, il gioco si fa duro. La Juve prepara la ricostruzione. Nel taglio in alto. Toro, c'è anche Sanabria per la missione Europa. Sulla spalla a destra. Alta tensione a Napoli, Spalletti che bordata! Milan, manita per rialzarsi, Giroud ne fa 3. Nel taglio in basso, Premier del City! Pep vuole tutto. Champions Egonu, trionfo a Torino. A Roma finale Rune-Medvedev. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).