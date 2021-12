Prima pagina Tuttosport: “Max vuole 2 colpi Champions”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 16 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 16 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse della Juventus nel calciomercato di gennaio. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri , chiede due colpi per tentare l'assalto alla zona Champions League . Si tratta del centrocampista Aurélien Tchouaméni ( Monaco ) e di Mauro Icardi ( PSG ).

In alto, sotto la testata, si parla di Sampdoria-Torino, secondo turno di Coppa Italia in programma questa sera a 'Marassi': il tecnico granata, Ivan Jurić, vuole vincere per trovare il derby contro la Juve negli ottavi di finale della competizione. Quindi, si parla dei tre anni di Giuseppe Marotta nella dirigenza dell'Inter e di Zlatan Ibrahimović: lo ha fatto l'ex rossonero José Altafini in un'intervista esclusiva. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).