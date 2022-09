Prima pagina Tuttosport: “Juve, così è follia”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 12 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla apertamente di follia in merito quanto successo ieri sera all'Allianz Stadium di Torino nella sfida tra Juventus e Salernitana . I granata, avanti 0-2 con i gol di Antonio Candreva e Krzysztof Piątek , vengono rimontati dalla disperazione della squadra di casa, a segno con Gleison Bremer prima e con Leonardo Bonucci poi.

Sogna l'Udinese, che passa 1-3 sul campo del Sassuolo e si issa al quarto posto in classifica. In casa Torino, il capitano Saša Lukić, ora sogna un rinnovo per 4 o 5 anni. Chiosa con l'ItalVolley, che vince i Mondiali battendo la Polonia, e l'ItalBasket, che fa fuori la Serbia dagli Europei guadagnando, così, l'accesso ai quarti di finale. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).