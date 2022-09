Prima pagina Tuttosport: + giovani – spese = svolta Juve

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 9 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando della nuova Juventus, che ha inserito in rosa diversi giovani per tentare di imboccare la strada della sostenibilità. In basso attenzione a Inter, Torino e ai risultati di Europa League.