Prima pagina Tuttosport: “Ok Juve, ma ora vinci”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 8 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri. Si sono visti progressi, infatti, in occasione della sconfitta del 'Parco dei Principi' contro il PSG in Champions League. I bianconeri crescono in condizione atletica, ma la 'Vecchia Signora' non può accontentarsi di sconfitte dignitose. È il momento di tornare a vincere.