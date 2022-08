Prima pagina Gazzetta dello Sport: “De Ketelaere, promessa d’oro”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 29 agosto 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 29 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando di Charles De Ketelaere, fantasista del Milan che ha impressionato tutti nel suo esordio dal 1' in rossonero contro il Bologna. La 'rosea' già azzarda un paragone con Ricardo Kaká.

Capitolo mercato: oggi è la giornata del difensore Malick Thiaw, ma il Diavolo è vicino anche a mettere a segno il colpo Aster Vranckx per il centrocampo. Commento, poi, alle ultime partite della 3^ giornata della Serie A 2022-2023, con il pareggio a reti bianche del Napoli sul campo della Fiorentina: in virtù di questo risultato, nessuna squadra è più a punteggio pieno in campionato. Sono in sei al comando!

In casa Inter si ferma Romelu Lukaku: salta il derby e rischia di mancare anche contro il Bayern Monaco in Champions League. La Juventus, invece, scopre il talento di Fabio Miretti. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 29 agosto 2022