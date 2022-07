Prima pagina Gazzetta dello Sport: “De Ketelaere: ‘Milan, eccomi'”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 29 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il sempre più probabile approdo di Charles De Ketelaere al Milan . Il giocatore belga non si allena con il Bruges e prepara il suo arrivo nel mondo rossonero: il Diavolo spera di chiudere già oggi l'estenuante trattativa di calciomercato .

In casa Inter, invece, il difensore slovacco Milan Škriniar chiede molti soldi per rinnovare e restare in nerazzurro. Intervista, poi, con Tammy Abraham, attaccante della Roma, che ha ben accolto Paulo Dybala nella Capitale. Si parla, poi, delle mosse dell'Atalanta, vicina ad Ademola Lookman del RB Lipsia, del Torino, che prende in prestito con diritto di riscatto dall'Inter l'esterno destro Valentino Lazaro e della Lazio, che sta per regalare al tecnico Maurizio Sarri il suo pupillo, Matías Vecino.