Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Maldini: ‘Leao lo teniamo noi'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 26 settembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 26 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Paolo Maldini al 'Festival dello Sport' di Trento. In particolare, il direttore tecnico del Milan ha parlato del rinnovo di Rafael Leão e delle buone possibilità di trovare un accordo con l'attaccante portoghese per il nuovo contratto.

Intervista esclusiva, poi, con Dejan Kulusevski, attaccante del Tottenham, che spiega alla 'rosea' come sia rinato andando via dalla Juventus. L'Inter è in ansia, invece, per Marcelo Brozović: infortunio muscolare durante Austria-Croazia di Nations League, rischia adesso un lungo stop.

Parla anche Gabriel Omar Batistuta, sottolineando come il suo sogno sia quello di tornare a Firenze mentre si chiude con la Nazionale. Stasera si gioca Ungheria-Italia: con una vittoria, Azzurri alle final four di Nations League. Mancherà ancora Ciro Immobile, dietro la cui mancata partenza per Budapest, forse, c'è dietro la Lazio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

