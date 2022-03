Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fuori dal mondo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 25 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il fallimento dell' Italia di Roberto Mancini , che dopo i Mondiali di Russia 2018 , salterà anche quelli di Qatar 2022 . Azzurri battuti, ieri sera, a Palermo dalla Macedonia del Nord , in rete al 92' , ironia della sorte, con l'ex attaccante rosanero Aleksandar Trajkovski . Il C.T. è distrutto, medita le dimissioni. Qualora lasciasse l'incarico, pronto a subentrargli Fabio Cannavaro con Marcello Lippi nel ruolo di Direttore Tecnico.

Si parla, poi, del Milan, e, in particolare, di Ante Rebić e Brahim Díaz: i due cercano riscatto tra presente, nella lotta Scudetto, e futuro. Sono infatti entrambi a rischio partenza. Ieri, intanto, Paulo Dybala è stato ascoltato dalla Procura di Torino come testimone nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma': l'accusa, per la Juventus, è quella di falso in bilancio. Come noto a fine stagione la 'Joya' lascerà i bianconeri a parametro zero: con l'addio di Arturo Vidal e Alexis Sánchez, l'Inter si prepara ad accoglierlo nelle proprie fila. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).