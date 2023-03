Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Retegui, colpo di tango”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 22 marzo 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 22 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con la Nazionale italiana. Retegui colpo di Tango. Tra Nazionale e mercato irrompe. L'italo-argentino l'ultima invenzione del c.t. Mancini. L'Inter si è già mossa. In alto spazio al calciomercato estivo dello scorso anno. Acquisti flop: primo il Milan. Lo scudetto degli errori. Da De Ketelaere a Origi. A destra ancora mercato. Si pensa al futuro. Juve punta a Frattesi, nel mirino anche Holm e Carlos Augusto. Inter, Dzeko apre al rinnovo per un anno, tocca al club. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).