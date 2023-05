Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan è vivo”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 21 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il Milan. Con cinque gol riparte la cora Champions. Il Milan è vivo. Affondata la Samp. Nel taglio in alto gli altri sport. Un Giro senza padrone. Rune sfida Medvedev. nel taglio a destra. Il Toro vuole volare sempre più in alto. Nel taglio in basso. La Spallettata: "De Laurentiis, a me servono stivali, non ali". Inter, giganti al Maradona. City tris. Si chiude con la Juventus. Juve si cambia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).