Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bremer, la Juve fa centro”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 20 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre, in prima pagina, con il trasferimento di Gleison Bremer dal Torino alla Juventus : il club granata incassa 41 milioni di euro più 9 di bonus . Battuta, quindi, la concorrenza dell'Inter sul difensore centrale brasiliano. Ora i bianconeri vogliono riprendersi Álvaro Morata dall' Atlético Madrid e centrare il colpo Leandro Paredes (PSG).

L' Inter , dal canto suo, ora valuta di rinnovare il contratto di Milan Škriniar e di tenere il giocatore a meno che il PSG non offra almeno 70 milioni di euro. Missione del Milan , oggi in Belgio , per prendere Charles De Ketelaere dal Bruges : a 32 milioni di euro si può chiudere l'operazione.

Tutto pronto, in casa Roma, per l'annuncio ufficiale di Paulo Dybala mentre il Napoli paga la clausola rescissoria di 19,5 milioni di euro per prendere Kim Min-Jae dai turchi del Fenerbahçe. Quindi, Dodô alla Fiorentina e Marko Pjaca alla Sampdoria. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).