Prima pagina Gazzetta dello Sport: Ibra segna, l’Inter sogna

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 12 dicembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 12 dicembre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano c'è il pareggio in extremis del Milan contro l'Udinese grazie al gol di Zlatan Ibrahimović. Un risultato che permette all'Inter, in caso di vittoria, di scavalcare i rossoneri e piazzarsi in testa alla classifica. Ieri pomeriggio passo falso anche della Juventus, che non va oltre l'1-1 contro il Venezia.