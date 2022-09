Prima pagina Gazzetta dello Sport: testa Milan, l’Inter respira

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 11 settembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 11 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della vittoria di 'testa' del Milan, che sbanca 'Marassi' nonostante l'espulsione di Rafael Leao a inizio secondo tempo. Di Junior Messias e Oliver Giroud su rigore i sigilli rossoneri. Il Diavolo porta i tre punti a casa, ma le altre big non stanno a guardare: Napoli e Inter vincono entrambe per 1-0 contro Spezia e Torino.