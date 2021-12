Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Canta Milan!”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 7 dicembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 7 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan che, questa sera, alle ore 21:00 , ospiterà il Liverpool a 'San Siro' per la 6^ partita del Gruppo B della Champions League 2021-2022 . Vincendo, i rossoneri potrebbero approdare agli ottavi di finale (sempre ammesso che arrivino buone notizie da Porto-Atlético Madrid ). Sarà Zlatan Ibrahimović a guidare l'attacco rossonero: out anche Rafael Leão . Nei 'Reds', Jürgen Klopp farà turnover, ma dovrebbe giocare titolare Mohamed Salah .

L'Inter, già qualificata per gli ottavi, invece, sarà di scena in trasferta contro il Real Madrid: alla formazione di Simone Inzaghi si chiede una grande vittoria anche in Europa. In alto, sotto la testata, l'arresto di Massimo Ferrero, Presidente della Sampdoria. In basso, si parla, invece, del rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: arriverà entro Natale? Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).