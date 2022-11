Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pioli mister Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 1° novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 1° novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il rinnovo del contratto di Stefano Pioli con il Milan. Il tecnico rossonero ha rinnovato fino al 2025. Con un premio in caso di vittoria della Champions League.

In alto, sotto la testata, poi, si parla dei nuovi infortuni occorsi a Paul Pogba (Juventus) e Romelu Lukaku (Inter). Il primo è costretto a rinunciare anche ai Mondiali in Qatar, il secondo ancora ci spera. Entrambi, ad ogni modo, torneranno a giocare per bianconeri e nerazzurri nel 2023.

Mentre la Roma di José Mourinho si issa al quarto posto nella classifica di Serie A dopo il successo esterno (1-3) in casa dell'Hellas Verona, oggi è già tempo di Champions. Si disputeranno, infatti, Bayern Monaco-Inter e Liverpool-Napoli, tutte e due alle ore 21:00.

La prima sfida è per il prestigio, la seconda per il primo posto nel Girone A del torneo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 1° novembre 2022