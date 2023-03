Prima pagina Corriere dello Sport: “Ho capito la Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 31 marzo 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 31 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edzione odierna del Corriere dello Sport apre con la Juventus. "Ho capito la Juve". Moise Kean esclusivo. Uno degli investimenti più cari e discussi del club ha cambiato vita. "Uno staff di 4 specialisti mi aiuta a diventare un top". Napoli, febbre d'amore. File infinite: i biglietti di Champions sono spariti. A destra ancora Juventus. Deferimenti ai giocatori: un dilemma da sciogliere. Napoli-Milan. Domenica la prima delle tre supersfide: altro sold out al Maradona. Spalletti sceglie Politano. Il Milan perde Ibrahimovic per infortunio. Grande focus, quindi, sul calcio italiano sulla prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).